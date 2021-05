Schule in NRW: Präsenzunterricht wieder ab 31. Mai möglich

Der "Lockdown" in den Schulen von NRW soll schon bald zu Ende gehen. Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) kündigte am Mittwoch im Landtag an, dass ab dem 31. Mai wieder voller Präsenzunterricht in den Schulen angeboten wird. Voraussetzung sei, dass die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) " stabil " unter 100 liege.

Laschet sagte: " Wir müssen so schnell wie möglich zurückkommen in den Präsenzunterricht noch vor den Sommerferien ." Auch wenn der Distanzunterricht verbessert und elektronische Geräte verteilt worden seien, gelte nach wie vor: " Soziale Kontakte kann kein Bildschirm ersetzten. Deshalb ist der Präsenzunterricht so wichtig ."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Präsenzunterricht soll Wechselunterricht ablösen

Im Moment wird in den meisten Schulen in NRW noch Wechselunterricht angeboten. In manchen Kommunen sind die Schulen aber auch noch zu, da die Infektionszahlen dort zu hoch sind. Laut der "Notbremse" des Bundes wird ab einer Inzidenz von 100 in einer Kommune Wechselunterricht vorgeschrieben. Ab 165 müssen die Schüler von zuhause unterrichtet werden.