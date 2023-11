Es wird winterlich in NRW . Pünktlich zum Ende des Novembers haben die Temperaturen im ganzen Land angezogen. In den höher gelegenen Regionen wie der Eifel, dem bergischen Land und dem Sauerland fällt der erste Schnee. Was vor allem Wintersportler und Spaziergänger freut, könnte für viele Verkehrsteilnehmer problematisch werden.

Denn dieser Wintereinbruch könnte in den kommenden Tagen den Straßenverkehr massiv behindern. Schon am Montag ging der Regen vom Münsterland bis nach Ostwestfalen-Lippe in Schneeregen über. Insbesondere am Dienstagmorgen könnte es in weiten Landesteilen durch gefrierende Nässe, Schneefall oder Schneematsch spiegelglatt auf den Straßen werden, warnt WDR -Meteorologe Jürgen Vogt. " Und in der Nacht zum Mittwoch kommt das nächste Gebiet dann durch. Das heißt: am Mittwoch früh auch das Gleiche wieder. "