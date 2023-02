Auch in Nordrhein-Westfalen beobachteten Menschen das Phänomen - allerdings war es nicht ganz so intensiv wie an der Ostsee. Bilder aus Dinslaken und Billerbeck zeigen eine deutliche Färbung des Himmels.

Anrufer berichten dem NDR von Sichtungen

Eine Frau aus Eckernförde berichtete dem NDR am Montagmorgen, dass sie am Abend noch mit ihrem Sohn zum Strand gegangen sei, weil ihr anderer Sohn bereits über das Handy tolle Bilder vom Naturspektakel in Dänemark geschickt hatte. Auch sie habe dann den roten Himmel bestaunen können. " Das war Wahnsinn, das kann ich gar nicht beschreiben. Es war erst nur so ganz eben bei uns zu sehen. Als Schimmer ... grün. Aber dann über's Handy, über die Kamera, war es dann ganz toll zu sehen. "

Lichter auch mit bloßem Auge zu sehen

Auch in Flensburg leuchtete der Himmel um kurz nach 22 Uhr. Fotograf und Reporter Sebastian Iwersen sagte, die Intensität des Licht- und Farbenspiels am Himmel sei so stark gewesen, dass es zeitweise mit bloßem Auge zu erkennen war. Noch deutlicher sichtbar sei das Spektakel am sternenklaren Horizont geworden, als er es mit mehreren Sekunden Belichtungszeit fotografierte.

Polarlichter entstehen durch Energieaustausch

Normalerweise sind Polarlichter vor allem im Norden Norwegens und Schwedens und teils auch in Nord-Dänemark zu sehen. In Deutschland kommen sie seltener vor. Das Leuchten am Nachthimmel entsteht durch einen Energieaustausch, wenn Elektronen der Sonne auf die Atmosphäre der Erde treffen.