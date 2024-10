Nachrichten für NRW am Morgen

WEITERE NACHRICHTEN

Frankfurter Buchmesse feierlich eröffnet • Am Abend wurde die 76. Frankfurter Buchmesse feierlich eröffnet. Bis zum Sonntag werden hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Zunächst ist die weltweit größte Bücherschau für das Fachpublikum geöffnet, von Freitag bis Sonntag dann auch für jeden, der sich für Literatur interessiert. Gastland in diesem Jahr ist Italien. "Young Adult" und "New Adult" spielen auf der Messe eine immer größere Rolle, in diesem Jahr sogar mit einer eigenen Halle. Die Romane sind seit Jahren im Trend, berichten über die Lebenswelt junger Erwachsener und behandeln Themen wie Identitätsfindung, Liebe, Karriere und das Überwinden von Lebenskrisen.

Debatte um Organspende-Vorschlag der FDP • Die FDP-Fraktion im Bundestag spricht sich für eine Ausweitung der Todesdefinition als Voraussetzung für die Organspende aus. So soll künftig auch der Herz-Kreislauf-Stillstand Grundlage für eine Organentnahme sein - bisher musste zwingend der Hirntod nachgewiesen werden. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert den Vorstoß. Nur bei Hirntod sei der Tod irreversibel. Der Moraltheologe und Ethiker Andreas Lob-Hüdepohl befürchtet eine weitere Verunsicherung der Bevölkerung und weiter abnehmende Zahlen von Organspendern. In Spanien, Österreich und den Niederlanden gilt die Widerspruchslösung. Bei der ist jeder ein Spender, bis man aktiv widersprochen hat. In Deutschland war im März 2024 ein digitales Organspende-Register online gegangen.