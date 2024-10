Wenn am 16. Oktober die Frankfurter Buchmesse startet, dann ist New Adult oder auch Young Adult bereits ein fester Bestandteil in den Messehallen. Auf 8.000 Quadratmetern dürfen sich die Verlage dieses neuen Erfolgsgenres an prominenter Stelle in den Messehallen präsentieren.

Doch worum geht es bei New Adult? "Diese Phase im Leben, wo man noch nicht richtig im Erwachsenenleben angekommen, aber auch kein Teenager mehr ist, wurde kaum bedient" , sagte Kim Nina Ocker, selbst eine erfolgreiche Autorin dieses Genres, dem WDR. Jetzt sei hier ein Hype entstanden, "weil wir eine Zielgruppe ansprechen, die selbst noch nicht weiß, wie das Leben funktioniert. Diese Bücher präsentieren eine kleine Welt, in der man sich wiederfindet" , so Ocker.

Die Bücher spiegeln ein Lebensgefühl einer Generation wider

New Adult gilt als Genre, ist aber auch ein Phänomen, ein Lebensgefühl. Es steht eben sinnbildlich für die Zielgruppe. Die Bücher drehen sich um die Lebenswelt junger Erwachsener. New Adult greife die Themen, die Inhalte und die Geschichten auf, die die Zielgruppe interessieren und die sie lesen möchte, sagte Sandra Dittert vom LYX-Verlag, der im Sommer sogar ein New-Adult-Festival veranstaltete mit Workshops und der Möglichkeit, die Autorinnen zu treffen.