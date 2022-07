Warnstreik bei der Lufthansa: Das sollten Reisende in NRW jetzt wissen

Stand: 26.07.2022, 11:01 Uhr

Wegen eines Warnstreiks beim Bodenpersonal der Lufthansa drohen am Mittwoch Verspätungen, Annullierungen von Flügen und Chaos am Flughafen Düsseldorf. Wer in den Urlaub fliegen will, sollte starke Nerven mitbringen - und die eigenen Rechte kennen.