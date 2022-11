Warum die Proteste in China gegen die Corona-Maßnahmen außergewöhnlich sind

In mehreren Landesteilen Chinas ist es zu Protesten gegen die strengen Corona-Maßnahmen gekommen. In Shanghai sind hunderte junge Menschen in der Nacht zu Sonntag auf die Straße gezogen. Auch in der Hauptstadt Peking durchbrachen die Bewohner in mehreren Bereichen Zäune ihrer Wohnanlagen und forderten ein Ende der Lockdowns.

Wie in Online-Videos zu hören war, riefen die Demonstranten auch: " Nieder mit der kommunistischen Partei! Nieder mit Xi Jinping !".