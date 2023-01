Das Gedenken an Auschwitz auf Tiktok erhalten

KZ -Überlebende erzählen aus erster Hand

Lange tourten einige der letzten KZ-Überlebenden unermüdlich durch Schulen, um von ihren furchtbaren Erfahrungen aus erster Hand zu berichten. Zu ihnen gehörte auch die Künstlerin Esther Bejarano. In einem Interview mit dem WDR im Jahr 2015 erzählte sie, welchen Satz sie den Schülern immer mitgebe: " Ihr seid nicht schuld an dieser schrecklichen Zeit. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt. "

Solche Berichte direkt aus dem Mund der Betroffenen zu hören, seien sehr intensive Begegnungen, so Katharina Rücker. Für "Aktion Sühnezeichen" war die Studentin als Freiwillige in den USA , um Holocaust-Überlebenden in ihrem Alltag zu helfen. Durch diese Gespräche sei ihr bewusst geworden, dass hinter den Zahlen der Millionen Opfer einzelne Menschen und ihre persönlichen Geschichten stehen: " Das war super bewegend."

Video starten, abbrechen mit Escape Studiogespräch: Katharina Rücker, Studentin und Teilnehmerin der Aktion "Sühnezeichen" Aktuelle Stunde. . 38:15 Min. . UT . Verfügbar bis 03.02.2023. WDR.

Um auch die Jüngere mit dem Gedenken an den Holocaust zu erreichen, müsse man " auf jeden Fall nah an den Menschen dran sein" , sagt Katharina Rücker im WDR-Interview. Daher sei es gut, dass sich auch in den Sozialen Medien Berichte von Überlebenden finden.

Tiktok-Videos mit Millionen Likes

So veröffentlicht zum Beispiel die KZ-Gedenkstätte Neuengamme auf Tiktok Videos, in denen hochbetagte ehemalige Häftlinge berichten. Der Kanal besteht seit Ende 2021 und konnte nach eigenen Angaben innerhalb der ersten zwei Monate 10.000 Follower, 90.000 Likes und eine Million Views verzeichnen. Heute folgen "neuengamme.memorial" mehr als 27.000 Menschen.

Unter "belsenmemorial" zeigt auch die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen kurze Videos - "Lerne Fakten zum Holocaust". Darin gibt es mal kurze Infos dazu, wie es in dem KZ zugegangen ist, mal werden die Tiktok-Accounts von noch aktiven KZ-Überlebenden gepostet: Der 99-jährigen Lily Ebert folgen zwei Millionen Menschen. Der 87-jährige Gidon Lev, der mehrere KZs überlebte, hat auf Tiktok mehr als 400.000 Follower und 7,8 Millionen Likes.

Holocaust thematisieren - ohne Leistungsdruck

Auch die Katholische junge Gemeinde (KjG) setzt auf die Wirkung der Sozialen Medien: In der Kampagne "Klartext gegen Faschismus" auf Instagram werden beispielsweise Alltagsbegriffe, die in einer abwertenden Haltung wurzeln, besprochen. Diese Posts, so Holzer, sollen Jugendlichen helfen, in Diskussionen zum Thema Antisemitismus " gut begründet widersprechen zu können ".