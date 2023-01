Holocaust-Gedenktag: Erinnernde und mahnende Worte im NRW-Landtag

Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland an die Macht kamen, war Ruth Weiss ein junges Mädchen. In der Schule wurde sie ausgegrenzt, von anderen Kindern auf der Straße überfallen. Ihre Schwester wurde auf dem Weg nach Hause mit Dreck beworfen und der Vater aus dem Richteramt entlassen. Und all das nur, weil Ruth Weiss und ihre Familie Juden waren.

Die heute 98-Jährige hat am Freitag über all diese Erfahrungen im NRW -Landtag berichtet. Weiss sprach anlässlich des Holocaust-Gedenktages, an dem jedes Jahr am 27. Januar an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. Dem drohenden Krieg konnte ihre Familie damals entfliehen. Ihr gelang 1936 die Flucht nach Südafrika - auf dem letzten Schiff mit jüdischen Geflüchteten, das dort anlegen durfte. Von der Vernichtung der Juden erfuhren sie erst nach dem Kriegsende. " Es war ein großer Schock ." Der Bruder des Vaters und Verwandte der Mutter waren unter den Opfern.