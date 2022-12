Stau-Prognose für NRW: Diese zehn Baustellen sind 2023 das größte Risiko

10. A46 zwischen den Anschlusstellen Haan-Ost und Wuppertal-Oberbarmen

Zwischen den Anschlusstellen Haan-Ost und Wuppertal-Cronenberg ist die Brücke Westring fertiggestellt. Derzeit laufen noch Restarbeiten am Neubau. Im gesamten Bereich der A46 von der Anschlusstelle Haan-Ost bis Wuppertal-Oberbarmen müssen in den nächsten Jahren noch weitere Fahrbahnen und Brücken saniert werden. So steht ab dem Frühjahr 2023 eine mehrmonatige Deckenerneuerung ab der Anschlusstelle Wuppertal-Wichlinghausen in Fahrtrichtung Dortmund an. In den verkehrsarmen Zeiten nachts und an den Wochenenden sind einstreifige Verkehrsführungen geplant. Die gesamten Sanierungen werden voraussichtlich bis 2026 andauern.