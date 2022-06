Stau in NRW: Warum sind die Autobahnen im Westen so voll?

"A1, Dortmund Richtung Münster. Zehn Kilometer Stau ab der Anschlussstelle Kamener Kreuz." Meldungen wie diese kennen Westdeutschlands Autofahrer aus den Verkehrsnachrichten und verhelfen der Stadt Kamen schon seit Jahrzehnten zu ungewollter Berühmtheit.

Diese Autobahnabschnitte in NRW sind laut ADAC-Statistik besonders stauanfällig.

In NRW gibt es mit Abstand die meisten Staus

Die Bestätigung liefert die ADAC -Staustatistik. Dort liegt die A1 und insbesondere der Abschnitt zwischen Dortmund und Münster regelmäßig unter der Top-Platzierungen. Auch die A3 zwischen Köln und Oberhausen, die A4 zwischen Köln und Aachen sowie die A46 zwischen Düsseldorf und Wuppertal gehören zu den deutschlandweit am stärksten belasteten Strecken. Mit 32 Prozent aller Staus blieb Nordrhein-Westfalen also auch im vergangenen Jahr unangefochtener Spitzenreiter unter den Bundesländern, gefolgt von Bayern mit 16 Prozent.

Dabei beschäftigt sich die Verkehrsforschung spätestens seit den 50er Jahren mit den Ursachen für Staus. Wissenschaftlich ist das Problem also hinlänglich untersucht und im Grunde längst gelöst worden. Trotzdem sehen wir Jahr für Jahr zur Hauptreisezeit dasselbe Bild auf deutschen Autobahnen. Abgesehen von den Corona-bedingten Einbrüchen hat das Stauaufkommen in den vergangenen Jahren sogar immer weiter zugenommen. Woran liegt das?

Ein Lkw wirkt wie 60.000 Autos

Einer der Hauptgründe sei die enorme Zunahme des Lkw -Verkehrs, sagt Physiker und Verkehrsforscher Michael Schreckenberg von der Universität Duisburg-Essen. Allein in den Jahren 2009 bis 2019 ist die Fahrleistung von Lkw auf Autobahnen um rund 60 Prozent angestiegen, was wiederum größtenteils auf das veränderte Konsumverhalten der Gesellschaft zurückzuführen ist: Online-Bestellung statt Ladenbummel. Ein einziger Lkw belaste die Straße aber so stark wie durchschnittlich 60.000 Autos, sagt Schreckenberg.

"Wir werden so viele kaputte Brücken haben, dass wir mit dem Bauen gar nicht mehr nachkommen." Michael Schreckenberg, Verkehrsforscher