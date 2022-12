Krischer stellt Ausbauprojekte an A1 und A3 bei Köln infrage

Der Grünen-Politiker sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", von den rund 13.000 Autobahnbrücken in Deutschland müssten etwa 4.000 saniert oder erneuert werden. "Was wir in Lüdenscheid mit der Sperrung der Rahmede-Talbrücke auf der Sauerlandlinie erleben, darf nicht noch einmal passieren. Da bleibt für Neubauprojekte wenig Geld übrig."

Rahmede-Talbrücke: gravierende Folgen für Menschen und Firmen