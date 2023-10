Brauchtum rund um Allerheiligen und Allerseelen

An beiden Tagen besuchen viele die festlich geschmückten Gräber ihrer Angehörigen und entzünden dort lang brennende Grablichter, die im Dunkeln dann für ein weit sichtbares Lichtermeer sorgen. In katholisch geprägten Regionen gibt es Gräberumgänge und Gräbersegnungen durch Geistliche. Oft kommen hierzu Familienmitglieder aus nah und fern zusammen.

Allerheiligen ist ein gesetzlicher Feiertag