Schöffen dringend gesucht: So werde ich Laienrichter in NRW

Besonders in Großstädten sei es immer eng mit neuen Kandidaten für das Ehrenamt. "Da braucht man ein paar Tausend Kandidaten. Denn auf der Vorschlagsliste müssen doppelt so viele Kandidaten stehen, wie am Ende berufen werden", so Haßdenteufel.

Viele Städte suchen derzeit noch händeringend nach geeigneten Bewerbern. Essen etwa braucht 1.600 Kandidaten für die Auswahl - bislang sind nach Angaben einer Sprecherin erst 700 Bewerbungen eingegangen. Auch in Aachen, Münster und Bonn fehlen noch etwa die Hälfte der Kandidaten. Köln dagegen hat nach Angaben eines Sprechers bereits die erforderliche Zahl von fast 3.300 Kandidaten erreicht, dort sind nur noch Bewerbungen als Jugendschöffe möglich.

Tiefe Einblicke in unsere Gesellschaft