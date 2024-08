Guten Morgen, NRW!

Zusammengestellt von Andreas Poulakos und Ines Karschöldgen aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Unwetter über NRW • Die Feuerwehren musste gestern bis in den Abend zu hunderten Einsätzen rausfahren. Nach der Hitzewarnung - mit in der Spitze 36,2 Grad für NRW in Ennigerloh-Ostenfeld (Kreis Warendorf) - kam eine große Gewitterfront mit Regen und Hagel, die in vielen Städten Straßen unter Wasser setzte. Unterführungen und Keller liefen voll, Bäume stürzten um. Besonders betroffen: der Niederrhein, das Münsterland, der Rhein-Erft-Kreis.

In Duisburg, Haltern und Drolshagen waren Straßen überflutet. Die A59 und A42 standen teils unter Wasser. In Bonn oder Haltern am See liefen die Keller voll. Die Bahn war betroffen. Bei Hennef kippte ein Baum auf die Gleise, eine S-Bahn-Strecke war zwischenzeitlich gesperrt. Am Flughafen Dortmund musste wegen des Unwetters ein Flug aus Porto nach Münster/Osnabrück umgeleitet werden.

Das Unwetter führte auch zu mehreren Blitzeinschlägen: In Würselen geriet ein Dachstuhl in Brand. Auf dem Sorpesee im Sauerland musste die DLRG zwei abgetriebenen Stand-Up-Paddlern helfen, wieder ans Ufer zu kommen. Auch in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Ostfriesland machten Unwetter Probleme.

Heute Vormittag bleibt es weiter unruhig: In vielen Teilen von NRW sind kräftige Regenfälle und Gewitter möglich. Am Nachmittag ist vor allem in Westfalen örtlich mit unwetterartigen Regenfällen und Gewittern zu rechnen. Im Rheinland gibt es bei nur wenigen Wolkenlücken ebenfalls Schauer. Die Temperaturen liegen bei 22 Grad in der Eifel bis 30 Grad an der Weser. In Ostwestfalen-Lippe zeigt sich die Sonne etwas häufiger.