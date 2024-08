Nach Schauern und Gewittern, die es in den vergangenen Tagen vielerorts in NRW gab, wird das Wochenende im Westen sommerlich-sonnig. Einem Besuch im Freibad, einer Radtour durchs Grüne oder einem Kaffeeplausch unter freiem Himmel steht also nichts im Weg.

Regen zeichnet sich für den Samstag nicht ab. Bis zum Nachmittag scheint vielfach die Sonne bei wenigen Wolken am Himmel. In der Kölner Bucht kann es bis zu 28 Grad warm werden, 25 Grad sind es in der Region Bielefeld.