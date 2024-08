Wer sind die Konsumenten?

Der Stoff ist als Freizeitdroge vor allem auf der arabischen Halbinsel und in Saudi-Arabien weit verbreitet. In der Vergangenheit wurde bekannt, dass auch in islamistischen Milizen wie der Hamas die Droge vor Kampfeinsätzen konsumiert wird. Deshalb ist Captagon auch als "Dschihadisten-Droge" bekannt.

Wo wird der Stoff hergestellt?