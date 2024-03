Weitere Themen

Startet der Seekorridor für Gaza? • Nach fünf Monaten Krieg gilt die humanitäre Lage im Gaza-Streifen als katastrophal. Laut UN befinden sich 2,4 Millionen Menschen am Rande einer Hungersnot. EU-Kommission, USA, Zypern, Großbritannien und die Vereinigten Arabischen Emirate kündigten am Freitag die Öffnung eines Hilfskorridors über den Seeweg an, an dem sich auch Deutschland beteiligen will. Von einem Hafen auf Zypern aus sollen Schiffe Trinkwasser und Lebensmittel an die Küste von Gaza bringen. Der Start könnte schon am Wochenende erfolgen.

Erdoğan deutet Ende seiner Regierungszeit an • Der türkische Präsident hat die Kommunalwahlen am 31. März als seine letzten Wahlen bezeichnet - damit sprach Erdoğan erstmals über ein Ende seiner Amtszeit im Jahr 2028. Erdoğan regiert die Türkei seit 20 Jahren - zunächst als Ministerpräsident, seit 2014 als Präsident.

Streik bei Lufthansa endet • Flugreisende können aufatmen: Die Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals sind beendet. Die Gewerkschaft Verdi hatte seit Mittwochabend zum Streik aufgerufen, rund 1.000 Flüge waren ausgefallen, 200.000 Menschen waren betroffen. An den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München normalisiert sich die Lage. Die Abflugtafeln der Lufthansa-Drehkreuze enthalten am Morgen noch einige Annullierungen.

Kommunen fordern mehr Geld für Zivilschutz • Der Städte- und Gemeindebund fordert, dass Deutschland mehr Geld ausgibt, um die Bevölkerungen besser im Fall eines militärischen Konflikts zu schützen. Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte den Funke-Zeitungen, stillgelegte Bunker müssten saniert und neue Schutzräume gebaut werden. Auch Verteidigungsminister Pistorius ist für einen besseren Schutz der Zivilbevölkerung.

Das Wetter in NRW

Schönes, sonniges Wochenende! • Was für Aussichten: Nach einer meist sternklaren Nacht startet der Samstag mit viel Sonnenschein und nur ein paar Wolkenfeldern, die gelegentlich durchziehen. Es bleibt durchweg trocken, und das Thermometer klettert im Rheinland sogar auf 16 Grad, an der Weser immerhin auf 11. Der Wind weht meist nur schwach aus Südost. Sogar die Bienen im Kunstgarten in Telgte haben Frühlingsgefühle.