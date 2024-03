Weltraumschrott über NRW: So groß ist die Gefahr

Weltraumschrott im Anflug - genauer gesagt: eine ausrangierte Plattform mit Batteriepaketen. Sie wurde schon am 21. März 2021 von der Internationalen Raumstation ISS abgetrennt. Das Objekt ist laut dem für Raumfahrt zuständigen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ( BMWK ) in etwa so groß wie ein Auto und wiegt 2,6 Tonnen. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre dürften Teile der Batteriepakete verglühen, doch einige könnten auch den Wiedereintritt überstehen und die Erdoberfläche erreichen, sagt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Was bedeutet der Weltraumschrott für Deutschland und NRW?

Diese Trümmerteile könnten zwar am Freitag auf die Erde stürzen - Deutschland oder sogar NRW treffen sie aller Voraussicht nach aber nicht. Das teilten das BMWK und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR am Donnerstagvormittag übereinstimmend mit.

Konkret heißt es: Vor dem Wiedereintritt überfliege das Objekt mehrmals Deutschland, eine Gefährdung hierzulande werde " derzeit jedoch als statistisch unwahrscheinlich angesehen ", erklärt das DLR . Das BMWK schrieb: Eine Gefährdung für Deutschland sei " sehr unwahrscheinlich ".

Warn-Apps verschicken Meldungen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe spricht in einer Gefahreninformation allerdings davon, dass es eine Leuchterscheinung und einen Überschallknall geben könnte. Beides könnte in NRW zu sehen oder zu hören sein.

Wo könnten die ISS-Trümmer niedergehen?

Laut DLR könnte das Objekt, nach jüngsten Berechnungen, über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten. Diese Einschätzung könne sich aber noch ändern.

Was passiert, wenn Deutschland doch vom Weltraumschrott betroffen ist?

" Sollten sich wider Erwarten Hinweise auf eine Betroffenheit Deutschlands abzeichnen, so werden die bestehenden Krisenreaktionsmechanismen von Bund und Ländern genutzt, um auf eine mögliche Gefährdung entsprechend zu reagieren. Diese ist nach aktuellem Stand allerdings mehr als unwahrscheinlich ", teilte das BMWK mit.

Das deutsche Weltraumlagezentrum in Uedem werde die weitere Entwicklung des bevorstehenden Wiedereintritts beobachten und an verschiedene Bundesministerien, Landesministerien und Behörden berichten, schrieb das BMWK .

Rund 130 Millionen Teile Raumfahrtschrott im All

50 Jahre Raumfahrt haben Spuren hinterlassen. Im Erdorbit sammelt sich immer mehr Weltraumschrott an. Die ESA spricht von rund 130 Millionen Schrottteilen. Dazu gehören unter anderem ausrangierte Satelliten, Raketenteile und weitere Überreste. Weil sie quasi frei im Raum herumfliegen, gefährden sie auch die Raumfahrt. Die NASA beschäftigt sich schon seit den 1970er Jahren mit der Frage, wie man das Müllproblem langfristig in den Griff kriegen kann. Die ESA will nach eigenen Angaben bis 2030 erst mal keinen neuen Weltraumschrott mehr verursachen.

Fachleute forschen schon länger daran, wie der Müll gezielt abgeschleppt werden kann, damit er früher in die Erdatmosphäre eintritt und verglüht. In neuen Satelliten werden zum Beispiel Segel verbaut. Haben die Satelliten eines Tages ausgedient, entfalten sich diese Segel und bringen die Satelliten schneller Richtung Atmosphäre.