Tochter von Hamas-Geisel spricht bei jüdischer Gemeinde in Bielefeld

Auf einer Veranstaltung in der Jüdischen Kultusgemeinde wird Shai Benjamin am Samstagabend eine Rede über ihren Vater Ron halten. Der 53-Jährige wurde im Oktober in Be'eri in Israel von den Hamas entführt. Mit der Veranstaltung möchte die jüdische Gemeinde in Bielefeld an die Gefangenen erinnern, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.

Erinnerung an die Schicksale

Irith Michelsohn, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, glaubt, dass in der deutschen Öffentlichkeit die Not im Gaza-Streifen, das Schicksal der israelischen Geiseln inzwischen überlagert. Eine Angehörige könne sie wieder in Erinnerung rufen.

"Je mehr Angehörige von Geiseln den Mut finden durch Europa zu reisen, um auf diese Situation aufmerksam zu machen, umso mehr gräbt sie sich ja in unser Gedächtnis ein und das ist ganz, ganz wichtig." Irith Michelsohn, Vorsitzende jüdische Kultusgemeinde Bielefeld

Deswegen hat sie in der Bielefelder Synagoge auch Fotos der Geiseln ausgestellt. In Politik und der Gesellschaft haben diese Bilder bereits für viel Aufmerksamkeit gesorgt.