WEITERE NACHRICHTEN

Rede von Selenskyj im Bundestag • Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gestern zum ersten Mal eine Rede persönlich im Bundestag gehalten. Er ist wegen einer Wiederaufbaukonferenz in Berlin. Selenskyj bedankte sich bei Deutschland für die Aufnahme vieler geflüchteter Menschen aus der Ukraine. Kritik gibt es, weil viele aus der AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht vor der Rede Selenskyjs aus dem Bundestag gegangen waren. In Berlin geht heute die zweitägige Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz zu Ende.

Wie vorgehen gegen rechtsextreme Polizisten? • Die NRW -Koalition diskutiert über das richtige Vorgehen gegen rechtsextreme Polizeibeamte. Nach WDR -Recherchen sind sich CDU und Grüne nicht einig. Es geht um zwei Regeln, die so auf Bundesebene schon seit April in Kraft sind. Die Grünen wollen sie auch für NRW übernehmen, das CDU -geführte Innenministerium aber nicht. Es geht um die Frage, ob ein Gerichtsverfahren nötig ist, wenn die Polizeiführung jemanden aus dem Beamtenverhältnis entfernen will. Und es geht um Geld: Das kriegen Beamte nämlich weiter gezahlt – bis final geklärt ist, ob sie ihren Job verlieren oder nicht. Das wollen die Grünen beenden.

Russische Spione mit falscher Identität in Deutschland • Seit dem Start des russischen Angriffskrieges haben die Sicherheitsbehörden in mehreren europäischen Ländern sogenannte Illegale aufgedeckt – russische Spione mit falscher Identität. Recherchen von WDR und NDR zeigen: Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass solche Undercover-Agenten derzeit auch in Deutschland aktiv sind. Die Zunahme verschlüsselter Kurzwellennachrichten seit dem Ukraine-Krieg deutet sogar auf eine Zunahme entsprechender Aktivitäten in Deutschland hin. Für den Podcast "Die Anschlags – Russlands Spione unter uns" recherchierten Journalisten von WDR und NDR in Deutschland, Österreich und den Niederlanden und sprachen mit Verfassungsschützern und Geheimdienst- Experten.

Anne Frank

Schulaktionstag gegen Antisemitismus • Etwa 90.000 Schülerinnen und Schüler machen heute deutschlandweit bei Aktionen gegen Judenhass und Rassismus mit. Sie erinnern damit an Anne Frank - das jüdische Mädchen wäre heute 95 Jahre alt geworden. Sie wurde von den Nazis in einem Konzentrationslager ermordet. In einem Tagebuch schrieb sie ihre Erlebnisse auf, das später weltberühmt wurde. In NRW machen beim Anne-Frank-Tag rund 130 Schulen mit - unter anderem in Grevenbroich.

Prozess um entführte Therapeutin • Vor dem Landgericht Köln beginnt heute ein Prozess gegen zwei Männer, die eine Psychologin aus ihrer Praxis entführt haben sollen. Die Frau soll betäubt, in eine Kiste gesteckt und in eine Wohnung gefahren worden sein. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft an, dass einer der Männer sich therapeutisch falsch behandelt fühlte und 1,5 Millionen Euro Schmerzensgeld erpressen wollte. Die Psychologin wurde am nächsten Tag wieder freigelassen.