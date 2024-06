Tour de France startet - erstmals in Italien • Mit der Tour de France startet heute das bekannteste Radrennen der Welt. Die erste Etappe beginnt in Florenz und geht bis in den italienischen Badeort Rimini an der Adria. Zum ersten Mal startet die 111. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt in Italien. Die Etappe hat es mit 206 Kilometern und ganzen 3.600 Höhenmetern in sich.

Grünen-Doppelspitze Tim Achtermeyer und Yazgülü Zeybek

NRW-Grüne treffen sich in Oberhausen • Die Grünen in NRW treffen sich zu einem Landesparteitag in Oberhausen und wollen ihren weiteren politischen Kurs festlegen. Zudem stellt sich die Doppelspitze aus Tim Achtermeyer und Yazgülü Zeybek für eine weitere zweijährige Amtszeit zur Wiederwahl. Drei Wochen nach dem Absturz der Partei bei der Europawahl dürften die rund 280 Delegierten auch über Konsequenzen aus dem enttäuschenden Wahlergebnis reden.

Fahren in Bochum bald auch Frauen einen Müllwagen? • Der Bochumer Abfall- und Entsorgungsbetrieb USB möchte künftig mehr Frauen einstellen. Beim sogenannten "Matchday", einem Schnuppertag, können Frauen heute testen, ob sie sich einen Job beim USB vorstellen können. Noch fährt in Bochum keine einzige Frau auf einem Müllwagen. Auch bei der Straßenreinigung und den Wertstoffhöfen sind nur wenige Frauen beschäftigt.

Fest in Wuppertal - Stadt wird 95 • In Wuppertal steigt ein Stadtfest der Superlative. Gefeiert wird das "Miteinander in der Stadt" und auch der 95. Geburtstag von Wuppertal. Für die Feierlichkeiten wird die B7 zwischen Haspel und dem Alten Markt gesperrt. Es werden 150.000 Menschen erwartet. Start ist um 16 Uhr.

DAS WETTER IN NRW

Erst trocken, später kann es nass werden • Wettermäßig startet der Tag heute bei uns im Westen freundlich mit wenigen Wolken und zeitweiligem Sonnenschein. Auch der Nachmittag und der frühe Abend verlaufen trocken mit Wolkenfeldern und gelegentlich Sonne. Im Laufe des Abends werden die Wolken von Süden her dichter und am späten Abend entstehen von der Eifel bis zum Bergischen Land, Sauer- und Siegerland erste kräftige Schauer und Gewitter. Zuvor werden 25 bis 28 Grad, ab 500 Meter 22 bis 24 Grad erreicht. Der Wind weht schwach aus Ost bis Nordost und lebt am Abend mäßig auf.

In der Nacht zum Sonntag zieht von Süd nach Nord gebietsweise kräftiger, mit Gewittern verbundener Regen durch. Anfangs ist lokal Hagelschlag möglich und es kann schwere Sturmböen und Überflutungen geben.