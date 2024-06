Nachdem alle Versuche der Stadt Essen, den AfD-Bundesparteitag in der Grugahalle zu verhindern, gescheitert sind, droht der Stadt am Samstag ein turbulenter Tag. Es werden zehntausende Menschen erwartet, die über den gesamten Tag bei mehreren Veranstaltungen für Demokratie und Vielfalt demonstrieren.

Wo könnte es am Samstag voll werden?

Wer nicht ungewollt in einen Demonstrationszug geraten möchte, sollte Teile Essens gegebenenfalls meiden. Das geht schon am Freitagabend los, wenn die Rave-Demo " Bass gegen Hass " vom Hauptbahnhof Richtung Grugaplatz zieht. Am Samstag wird es an der Grugahalle, in der sich die rund 600 AfD -Delegierten treffen, ab 6 Uhr morgens die ersten Proteste gegen die in Teilen rechtsradikale Partei geben.

Ab 10 Uhr zieht ein Demonstrationszug unter dem Motto " Gemeinsam laut - Gesicht zeigen gegen Hass und Hetze " vom Hauptbahnhof bis zur Grugahalle. Zudem ist auf dem Messeparkplatz P2 ein " Markt der Möglichkeiten " mit Bühnenprogramm und Konzerten geplant. Die zahlreichen Proteste sorgen unter anderem für Einschränkungen im Betrieb der Ruhrbahn. Der Nahverkehrsanbieter VRR warnt vor " an Bahnhöfen und Stationen rund um das EM-Spiel in Dortmund und den AfD-Parteitag " vor " einem erhöhtem Fahrgastaufkommen ".