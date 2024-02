Zusammengestellt von Sabine Meuter und Jörn Kießler aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Warnstreik bei Bussen und Bahnen • Die Menschen in NRW müssen heute vielerorts mit erheblichen Einschränkungen bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in zahlreichen kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Viele Busse und Stadtbahnen bleiben in ihren Depots - und auch die meisten Servicezentren sind heute geschlossen.