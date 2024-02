Petition gegen AfD-Politiker Höcke: Wäre eine Grundrechtsverwirkung wirklich klug?

Rund 1,7 Millionen Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die fordert, dem Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke einen Teil seiner Grundrechte zu entziehen. Am Donnerstagmittag ist die Petition mehreren Bundestagsabgeordneten übergeben werden. Derweil ist die AfD in Umfragen im Höhenflug.

Kann ein Antrag auf Grundrechtsverwirkung gegen Höcke tatsächlich Erfolg haben? Ist der Versuch überhaupt angemessen oder eher ein Zeichen politischer Schwäche von Gegnern der AfD? Was bedeutet eine Grundrechtsverwirkung überhaupt? Fragen und Antworten.

Weshalb wird der Petition gegen Höcke gerade so viel Bedeutung beigemessen?

Die in Teilen rechtsextremistische AfD erlebt in Umfragen derzeit mal wieder einen Höhenflug. Bei vielen ist die Sorge groß, dass sich das auch in Wahlergebnissen niederschlägt. Im Juni wird das Europaparlament neu gewählt. Im September sind Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg.

Hunderttausende Menschen zieht es in diesen Wochen auf die Straßen - auch in NRW. Sie demonstrieren gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Demokratiefeindlichkeit oder auch gegen die AfD. Im am Donnerstag erschienenen "Stern" rufen Prominente wie Helene Fischer und Udo Lindenberg zum Kampf gegen Rechtsextremismus auf.

Gleichzeitig wird im Politikbetrieb heiß diskutiert, ob und wie man rechtlich gegen die AfD und ihre politische Einflussnahme vorgehen könnte. Muss das Bundesverfassungsgericht besser geschützt werden? Braucht es ein Parteiverbotsverfahren? Oder einen Ausschluss der AfD von der staatlichen Finanzierung? Sollten einzelnen AfD-Politikern teilweise die Grundrechte entzogen werden? Um Letzteres geht es bei der Petition gegen Björn Höcke.

Wie funktioniert eine Grundrechtsverwirkung, die die Petition für Höcke fordert?

Die Möglichkeit des Grundrechte-Entzugs ist im Grundgesetz-Artikel 18 geregelt. Danach können Grundrechte verwirkt werden, wenn man Rechte wie die freie Meinungsäußerung " zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht ". Dazu gehört, dass man das aktive und passive Wahlrecht verliert. Bedeutet im Fall Björn Höcke: Er könnte nicht mehr gewählt werden.

Bestimmte Grundrechte entziehen kann ausschließlich das Bundesverfassungsgericht. Es muss dafür ein eigenes Verfahren durchführen, in dem der oder die Betroffene angehört werden muss. Ein Antrag auf Grundrechtsverwirkung kann nur vom Bundestag, von der Bundesregierung oder von einer Landesregierung gestellt werden. Die Verwirkung von Grundrechten kann befristet werden. Sie muss aber mindestens ein Jahr dauern.