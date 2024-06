Vorfall von Grevesmühlen: Achtjährige doch unverletzt • Der rassistische Zwischenfall mit zwei Mädchen aus Ghana in Grevesmühlen in Mecklenburg stellt sich den Ermittlern inzwischen anders dar, als zunächst geschildert. Nach der Auswertung von Videoaufnahmen teilte das Polizeipräsidium Rostock am Montagabend mit: " Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat das achtjährige Mädchen keine körperlichen Verletzungen erlitten , die auf die in der Erstmeldung geschilderte Tathandlung hindeuten. " Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dem Mädchen solle unter anderem ins Gesicht getreten worden sein. Dies hatte bundesweit Empörung ausgelöst.

Zuckersteuer auf Softdrinks gefordert • In einer Erklärung zur Verbraucherschutzminister-Konferenz haben offenbar neun Bundesländer den Wunsch nach einer Steuer auf zuckerhaltige Limonaden geäußert, berichtet die Bildzeitung. NRW sei demnach nicht darunter.

Zur Begründung heißt es: Trotz freiwilliger Selbstverpflichtung und Zusagen der Industrie in Deutschland sei der durchschnittliche Zuckergehalt in Softgetränken, aber auch in anderen Produkten, in den vergangenen Jahren nicht in dem Maße gesunken, wie für eine gesundheitsförderliche Ernährung erforderlich wäre. Über die Einführung einer Zuckersteuer wird schon seit Langem diskutiert.

Weiterer Reuß-Gruppen-Prozess beginnt • Im Komplex um die Pläne für einen Staatsstreich durch das mutmaßliche Reichsbürgernetzwerk rund um Heinrich XIII. Prinz Reuß beginnt heute vor dem Oberlandesgericht München der dritte Prozess. Acht Angeklagte müssen sich unter anderem wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. Zuvor hatten bereits Prozesse in Stuttgart und Frankfurt am Main begonnen. Das Netzwerk soll laut Anklage geplant haben, die demokratische Ordnung in Deutschland mit Gewalt zu beseitigen

Sozialer Tag an NRW-Schulen • Heute findet in Nordrhein-Westfalen der Soziale Tag 2024 statt, an dem bundesweit rund 60.000 Schülerinnen und Schüler für einen Tag ihr Klassenzimmer gegen einen Arbeitsplatz tauschen. Den erarbeiteten Lohn spenden sie für Gleichaltrige in schwierigen Lebenslagen. Schirmherr des Aktionstages ist NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ). Schulen mussten sich vorher anmelden.

Marlene Engelhorn, Millionärin und Sozialaktivistin

Millionärin verschenkt 25 Millionen Euro • Eine Frau, die einen zweistelligen Millionenbetrag verschenkt - das lässt aufhorchen. Bei der Millionärin, die sich so großzügig zeigt, handelt es sich um die österreichische Sozialaktivistin Marlene Engelhorn. Sie hatte angekündigt, 25 Millionen Euro ihres Erbes zu verschenken. Wohin das Geld gehen soll, darüber berieten 50 Menschen in einem Bürgerrat, unterstützt von Experten. 70 Organisationen bekommen nun Geld. Heute werden in Wien Einzelheiten bekannt gegeben.

DAS WETTER IN NRW

Achtung, es besteht Unwettergefahr!

Bevor es zwischen Eifel, Kölner Bucht, Siegerland und Warburger Börde möglicherweise zu unwetterartigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen kommt, scheint am Morgen und Vormittag besonders in Richtung Südwestfalen und Warburger Börde noch die Sonne. Sonst ziehen kompakte Wolken und vereinzelt erste Regenschauer auf. Am Nachmittag breitet sich länger anhaltender und gebietsweise starker sowie mitunter gewittriger Regen in der Nordwesthälfte NRWs aus. Bis dahin sind 20 bis 24 Grad zu erwarten, ab 500 Metern 18 bis 19 Grad.