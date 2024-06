Verdreckte Schulklos: Sind Toilettenaufsichten die Lösung?

Drei Optionen für saubere Schultoiletten

Schüler kümmern sich: Zu den Gewinnern des Wettbewerbs "Toiletten machen Schule" gehört die Hellweg-Realschule in Unna. Dort müssen sich die Schüler selbst darum kümmern, dass alles sauber bleibt. Dafür gibt es fest eingeteilte Teams. Die Toilettenanlagen in der Schule sind übrigens nicht nur sauber, sie sind auch liebevoll gestaltet: Mit Postern, die einen Sonnenaufgang am Meer (Mädchen-WC) oder eine Fußballarena (Jungen-WC) zeigen, Grünpflanzen und Smileys auf dem Toilettendeckel.

Was generell auch hilfreich sein kann: " Wenn in Pausen ältere Schülerinnen und Schüler im Toilettenvorraum stehen und ganz einfach aufpassen ", so Ksoll. Das gebe nicht zuletzt Jüngeren ein Gefühl der Sicherheit beim Toilettengang.

Toilettenschlüssel im Sekretariat abholen: An manchen Schulen in NRW gibt es das Modell, das jeder Schüler, jede Schülerin sich im Schulsekretariat den Schlüssel für die Toilette abholt und ihn wieder zurückbringt. Darauf weist Peter Betz, Schulleiter an der Johann-Bendel-Realschule Köln hin. Bei diesem Modell trägt jeder Namen und Uhrzeit in eine Liste ein, wann er oder sie zur Toilette geht, und gibt nach dem Toilettengang den Schlüssel zurück. Dabei meldet er oder sie, wenn es Probleme gibt.

Toilettenaufsicht durch Personal: Toilettenaufsichten waren immer wieder ein Thema in Schulen in NRW, so etwa an der Fritz-Winter-Gesamtschule in Ahlen oder an der Martin-Luther-Gesamtschule in Ratingen. An der Johann-Bendel-Realschule in Köln gab es früher eine Toilettenaufsicht, inzwischen ist sie abgeschafft. Für Schulleiter Betz liegt hier das Problem: " Wir hatten das Problem, dass Schüler die Wände einiger Kabinen mit Kot beschmiert hatten oder Kot in Papier eingewickelt im Vorraum lag - das waren Situationen, die wir mit der Toilettenaufsicht so nicht hatten ", so Betz. An seiner Schule seien die WCs mit Toilettenaufsicht Vorzeigetoiletten gewesen, da jedes Fehlverhalten sofort aufgefallen war. Daher hält er die Toilettenaufsicht für die Lösung schlechthin.

Studie: Schüler in Entscheidungsfindung einbeziehen

Aus Sicht der GTO ist es unerlässlich, Schülerinnen und Schüler in die Entscheidungsfindung und Gestaltung der Schultoiletten einzubeziehen. Dir Organisation hat im September 2023 eine Studie an Berliner Schulen gemacht - zusammen mit dem Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn. Ergebnis: Wenn Schüler beteiligt werden, gibt es weniger Verschmutzung und Vandalismus.

Die sind der Untersuchung zufolge auch geringer, wenn an Schulen ein Meldeverfahren für Mängel existieren. Das gilt auch, wenn Klopapier häufiger vorhanden oder die Reinigungsfrequenz an den Schulen höher ist.