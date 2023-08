Nachrichten aus NRW

23-jährige Vermisste aus dem Siegerland tot gefunden • Die 23-jährige Frau, nach der die Polizei am Montag mit großem Aufwand in Netphen gesucht hat, ist mehr als 200 Kilometer entfernt tot in Emmerich entdeckt worden. Ein Abgleich von Fotos habe ergeben, dass es sich bei der in Emmerich gefundenen Toten um die 23-jährige Vermisste handele, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. In Siegen wurde ein 23-jähriger Verdächtiger festgenommen.