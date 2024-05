So war das Wetter im Frühjahr • Gefühlt war der Mai in diesem Jahr viel zu nass. Aber stimmt das auch? Heute veröffentlicht der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine offizielle Bilanz. Denn heute endet das meteorologische Frühjahr. Und auch die WDR -Wetterredaktion legt am Mittag die aktuellsten Daten und Zahlen vor. Was wir schon wissen: Der Mai 2024 war wohl der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung, das meteorologische Frühjahr das wärmste. Bei den Regenmengen wird der Mai 2024 unter den Top 10 landen, aber nicht ganz weit vorne, weil es große regionale Unterschiede gab.

Der Japantag ist auch Treffpunkt für Cosplayer

Letzte Vorbereitungen für den Japantag in Düsseldorf • Sie liegen in den letzten Zügen, die Vorbereitungen für den Japantag morgen in Düsseldorf. Zu dem Kultur- und Begegnungsfest erwartet die Stadt rund 650.000 Besucher. Nach den Rekordzahlen im vergangenen Jahr will der städtische Veranstalter D.live in diesem Jahr noch eins drauflegen. " Es wird spektakulär ", verspricht Geschäftsführer Michael Brill. An rund 90 Ständen und auf drei Bühnen entlang der Rheinuferpromenade bis zum Landtag präsentieren sich japanische Initiativen, Vereine und Gastronomen.

Spannung vor dem Finale der Champions League steigt • Die Vorfreude steigt - morgen will Borussia Dortmund den Titel in der Champions League zum zweiten Mal gewinnen. Gegner in London ist die Mannschaft von Real Madrid - es ist das letzte Vereinsspiel von Real-Spieler Toni Kroos, der nach der EM seine Karriere beenden wird. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 21 Uhr. Das ZDF überträgt das Spiel. Wer unterwegs ist, aber trotzdem nichts verpassen möchte, für den gibt es eine Audio-Reportage auf sportschau.de.

DAS WETTER IN NRW

Es bleibt sehr wechselhaft • Vorsorglich einen Regenschirm mitnehmen - das ist heute empfehlenswert. Denn es dürfte bei uns im Westen einige Schauer geben. Gewitter sind aber wohl heute nicht mehr dabei. Die Wolken überwiegen, gelegentlich zeigt sich auch mal die Sonne am Himmel. Etwas weniger Schauer und entsprechend lange trockene Abschnitte gibt es wahrscheinlich vom Niederrhein und Münsterland bis zum Ruhrgebiet. Die Nachmittagswerte erreichen 17 bis 20, oberhalb von 500 Meter 13 bis 16 Grad.