Champions League: Wo BVB-Fans das Finale gegen Real sehen können

Wie stehen die Chancen für den BVB?

Der BVB ist gegen Real Madrid krasser Außenseiter. Die Königlichen haben schon acht Mal die Champions League gewonnen, alleine Nationalspieler Toni Kroos peilt mit Madrid seinen fünften Sieg in der Champions League an, für ihn wird es das letzte Vereinsspiel seiner Karriere. In der spanischen Liga ist Real wieder Meister geworden. International haben die Spanier zuletzt vor 41 Jahren (1983) ein Endspiel verloren.

Video starten, abbrechen mit Escape Dortmund-Trainer Terzic - "Qualitäten außergewöhnlich gut" Sport. . 00:51 Min. . Verfügbar bis 29.05.2025. WDR.

Was ist geplant im Falle eines Sieges?

Sollte Borussia Dortmund gegen Real Madrid die Champions League gewinnen, soll es am Sonntag nach der Rückkehr der Mannchaft einen großen Korso durch Dortmund geben. Start wäre um 16.09 Uhr am Borsigplatz, über die Weißenburger und Hamburger Straße würde der Korso Richtung Wall fahren, geplantes Ende um 20.09 Uhr am U-Turm.