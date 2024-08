Guten Morgen, NRW!

WEITERE NACHRICHTEN

Technischer Defekt bei Regionalzug in Löhne

Zugreisende sitzen stundenlang bei Löhne fest • Bei Löhne im Kreis Herford haben am Abend rund 150 Fahrgäste stundenlang in einem Zug ausharren müssen. Der Regionalexpress war um kurz nach halb sechs wegen einer technischen Störung auf freier Strecke liegengeblieben. Erst um kurz vor 23 Uhr konnten die Reisenden - begleitet von Feuerwehrleuten - in einen Ersatzzug umsteigen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall nahe Löhne niemand.

A40 bei Duisburg gesperrt • Nachdem die A40 bei Bochum seit Mitte dieser Woche für 15 Wochen dicht ist, folgt die nächste Sperrung: Die A40 ist zwischen Duisburg-Rheinhausen und dem Kreuz Kaiserberg in Richtung Essen ab heute 21 Uhr gesperrt. Dort müssen Autofahrer für zehn Tage Umleitungen nutzen. Grund für die Sperrung sind gleich mehrere Brücken-Bauarbeiten rund um Duisburg. An der Rheinbrücke Neuenkamp beginnt der nächste Bauabschnitt - die Fahrbahn soll bis 2026 achtspurig ausgebaut werden. Zwischen Duisburg-Rheinhausen und dem Kreuz Duisburg ist die A40 deshalb bis Montag dicht. Die Sperrung bis zum Kreuz Kaiserberg bleibt eine Woche länger.

Mihambo nach Silber-Sprung in Paris im Rollstuhl • Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo hat gestern Abend bei den Olmypischen Spielen in Paris Silber gewonnen und musste anschließend mit einem Rollstuhl aus dem Innenraum des Stade de France gefahren werden. Die Folgen einer Corona-Infektion brachten Mihambo diesmal an ihre körperlichen Grenzen: " Nach der Ehrenrunde habe ich wirklich keine Luft bekommen, es war zu viel. " Nicht besser erging es dem US -Sprinter Noah Lyles, der wegen einer Corona-Infektion für die Staffelwettbewerbe in Paris auszufallen droht. Auch er landete nach seinem Bronze-Lauf über 200 Meter völlig erschöpft im Rollstuhl. Nach dem Silber-Sprung von Mihambo geht die deutsche Medaillenjagd heute unter anderem bei der Olympia-Premiere der Sportart "Breaking" (Breakdance) weiter.

Neue Förderpläne für die deutsche Rüstungsindustrie? • Die Bundesregierung will offenbar die deutsche Rüstungsindustrie stärken. Über entsprechende Pläne berichteten gestern mehrere Medien. Demnach wird im Wirtschafts- und im Verteidigungsministerium an einem Strategiepapier gearbeitet. In dem Entwurf sind angeblich sieben Maßnahmen genannt - bis hin zum direkten Einstieg des Staates in strategisch wichtige Unternehmen oder Projekte. Es handele sich um konkrete Überlegungen, die aber noch zwischen allen beteiligten Ressorts abgestimmt werden müssten und auch mit Prüfaufträgen versehen seien, hieß es.