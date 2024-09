WEITERE NACHRICHTEN

Vollsperrung aufgehoben, aber weiter Beeinträchtigungen am Kölner Hauptbahnhof • Die Deutsche Bahn hat die Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs und des Bahnhofs Köln Messe/Deutz am Morgen wieder aufgehoben. An beiden Bahnhöfen fuhren wegen Bauarbeiten in der Nacht für mehr als sieben Stunden keine Züge. Die ersten Züge hatten noch etwas Verspätung und es kommt weiter zu Ausfällen. Bis morgen muss weiter mit Beeinträchtigungen beim Zugverkehr am Kölner Hauptbahnhof gerechnet werden - der Bahnhof wird weiter von keinem Fernverkehrszug angefahren. Auch auf Nahverkehrsstrecken von Köln nach Bonn, Brühl und Erftstadt fallen Züge aus.

Auch Musik ist dieses Jahr Teil der Jugendkultur-Nacht

Nacht der Jugendkultur in NRW • Dance Battles, Poetry Slams oder Cosplay-Treffen: Am Wochenende gestalten junge Menschen in 95 Städten in NRW die Nacht der Jugendkultur mit. An mehr als 160 Veranstaltungsorten - vom Parkhaus bis zum Museum oder Kulturzentrum - gibt es Konzerte, Workshops und Partys von und für Jugendliche. Insgesamt stehen bei der 15. Auflage des Formats "Nachtfrequenz" mehr als 300 kulturelle Events auf dem Programm.

In Florida richtete der Hurrikan große Zerstörung an.

Hurrikan Helene - mehr als 40 Tote in den USA • Die Zahl der Menschen, die durch den Tropensturm "Helene" im Südosten der USA ums Leben gekommen sind, ist auf mindestens 40 gestiegen. Die Behörden melden, dass es zu historischen und katastrophalen Überschwemmungen gekommen ist. Sie gaben außerdem Warnungen vor Sturzfluten heraus. Der Sturm hat viele Häuser beschädigt. Millionen Haushalte in den USA hatten zeitweise keinen Strom.

Israel verstärkt Angriffe auf Libanon • Nachdem Israel und die Hisbollah-Miliz in der Nacht ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt haben, herrscht in der libanesischen Hauptstadt Beirut Ausnahmezustand. Hunderte Menschen sind vor den israelischen Bombardierungen in den südlichen Vororten Beiruts ins Stadtzentrum geflohen. Unklar ist weiterhin, ob bei einem Angriff auf das Hisbollah-Hauptquartier am frühen Abend auch Hisbollah-Chef Nasralla getroffen wurde.