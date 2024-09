CDU-Landesparteitag: Wüst und Merz treten zusammen in Münster auf

Nach der bisherigen Regelung sind Abtreibungen rechtswidrig. Ein Abbruch in den ersten zwölf Wochen ist nach §218 aber straffrei, wenn die Frau sich zuvor beraten lässt. Oder wenn medizinische Gründe vorliegen oder eine Vergewaltigung. "Man kann hier nicht von Kriminalisierung sprechen", begründet die NRW-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker den Antrag. "Das zeigen die Zahlen: Wir haben etwa 100.000 Abbrüche pro Jahr und dabei in schöner Regelmäßigkeit kein einziges strafrechtliches Verfahren – weder gegen Schwangere, noch gegen Arzt oder Ärztin."

Mit KI gegen den Durst

Vorreiter will NRW auch beim Thema Künstliche Intelligenz werden. „Von der Kohle zur KI “ so das Motto eines Antrags. Er sieht vor, neue Chancen digitaler Technologien massiver zu nutzen – in Alltag, Wirtschaft, Medizin und Bildung. Er fordert auch die Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Natürlich fehlt KI auch auf dem Parteitag nicht: Roboter werden die Redner auf dem Podium mit Getränken versorgen.

Über das Thema berichten wir am 28.9.24 in den Hörfunknachrichten und in den aktuellen Sendungen des WDR Fernsehens