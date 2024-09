Volker Eigemann war immer schon ein lebenslustiger Mensch. Der Berufsschullehrer spielt in Theater- und Musikgruppen, engagiert sich im Sportverein, setzte sich zeitweise für Flüchtlingsprojekte ein und feiert gerne in Solingen.

Auch beim 650-Jahr-Stadtfest will er Freunde treffen. Zu Beginn am 23. August landet er in einer Gaststätte, will aber doch gegen halb Zehn 'mal kurz' zur Bühne gehen. Um genau 21:37 wäre sein Leben beinahe zu Ende gewesen. An den Messerangriff erinnert sich der 60-jährige bis heute nicht.

" Ich sah Blut an meiner Brust – es kam auch stoßweise "

Jetzt, gut einen Monat nach der Tat, treffen wir Eigemann zu Hause in seinem bergischen Fachwerkhaus. Er sortiert ein halbes Dutzend Tablettenverpackungen und lacht dabei, weil es ihm selbst etwas unwirklich erscheint, was er alles schlucken muss.

Im Gesicht sieht man noch eine lange Narbe von der Lippe bis zum Kinn. Das Messer des Attentäters ist in Hals und Schulter eingedrungen. Bis heute kann er seinen Arm kaum bewegen.

Trotzdem blickt er positiv nach vorne und wirkt zufrieden. Vielleicht, so sagt er, liege das auch daran, dass ihm die entscheidenden Sekunden des Messerangriffs in seinem Gedächtnis fehlen. Als er zu sich kam, sah er die Verletzungen – " Mir war klar, dass das nicht lange gut geht bei all dem Blut"“ . Mit letzter Kraft schleppte er sich 40 Meter weiter ins Restaurant an den Tisch zu seiner Frau.

Mit seiner Band zurück zum Fronhof

Auf die Frage, ob er nicht Wut und Hass verspüre, wischt sich Volker Eigemann lachend durch Gesicht: " Nein, hab‘ ich nicht – komischerweise. Vielleicht bin ich noch nicht so weit – vielleicht brauch' ich noch einen Monat und dann schreie ich hier alles zusammen… "

Am morgigen Samstag (28.9.2024) kehrt er dann wieder zu einer öffentlichen Veranstaltung am Fronhof zurück. Der Auftritt mit seiner Band 'Em-Brass' zum Kirchenfest war schon lange geplant. Fast schon trotzig fragt er, warum er das jetzt absagen sollte.

Er könne ja wieder singen und ein kurzer Spieltest mit dem Saxophon war auch ok – solange er seinen Arm irgendwo aufstützen könne, ginge das, freut er sich. Gleichzeitig weiß Volker Eigemann, dass der Tag emotional vielleicht doch um Einiges anstrengender werden könnte.

Unsere Quellen:



Interviews und Gespräche unseres Reporters

Musiker Volker Eigemann

