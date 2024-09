Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella in Deutschland: Am Wochenende Besuch in Bonn und Köln

In Bonn ist der italienische Gast zwar nur kurz, dafür wird es aber ein früher gewohntes, heute aber seltenes Bild geben. Sergio Mattarella und sein Amtskollege Frank-Walter Steinmeier werden von den legendären "weißen Mäusen" eskortiert. Das sind 15 Motorradpolizisten in weißen Uniformen, die voranfahren. In Bonn wird es wegen der Eskorte kurze temporäre Sperrungen geben, sagt die dortige Polizei auf Anfrage und zwar rund um den UN -Campus im ehemaligen Regierungsviertel.

Schifffahrt nach Köln

Nach dem Besuch des UN -Klimasekretariats geht es nach Köln auf dem vielleicht angenehmsten und, touristisch gesehen, schönsten Weg: in einer Stunde und zwanzig Minuten mit dem Schiff. In Köln, wo es eine große italienische Community gibt, warten dann die nächsten Programmpunkte. Der nordrheinwestfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst begrüßt den hohen Gast in Köln. Gemeinsam geht es zunächst in den Dom und dann in einem kurzen Spaziergang zum historischen Rathaus, wo Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker die Gäste begrüßt. Dabei sind auch Vertreterinnen und Vertreter der italienischen Gemeinschaft. Mattarella wird sich in gleich zwei "Goldene Bücher" eintragen. dem des Landes NRW und dem der Stadt Köln.

Ministerpräsident Wüst lädt zum Abendessen

Im Zusammenhang mit dem Staatsbesuch wird die Polizei aus Sicherheitsgründen Straßen im Stadtgebiet kurzzeitig sperren, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Auch der Zugang zum Dom, dem historischen Rathaus, dem Hotel Excelsior sowie der Flora und dem Botanischen Garten werde zeitweise nur eingeschränkt möglich sein. Dort nämlich gibt es am Abend ein festliches Abendessen auf Einladung des Ministerpräsidenten.