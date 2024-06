Zusammengestellt von Jörn Seidel und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom.

Vermittlungsausschuss für mehr 30er-Zonen und digitale Verwaltung • In NRW und den anderen Bundesländern könnte es bald mehr Tempo 30 Zonen geben. Im Vermittlungsausschuss haben sich Vertreter von Bundesrat und Bundestag geeinigt, den Städten mehr Freiheit zu geben, selbst zu entscheiden, wo langsamer gefahren werden soll - etwa für den Umweltschutz. In NRW will unter anderem die Stadt Hilden mehr Tempo 30 einführen - und zwar fast im gesamten Stadtgebiet.

Auch beim Streit über mehr digitale Angebote in den Verwaltungen gab es eine Einigung. Die betrifft zum Beispiel Menschen, die ihren Pass online beantragen wollen. Das soll mit einer digitalen Verwaltung möglich werden. Konkret soll es mit dem Kompromiss möglich sein, dass jeder Bürger und jede Bürgerin ein einheitliches elektronisches Konto bekommt. Damit soll man dann fast alle Verwaltungsangelegenheiten online erledigen können.

Die Änderungen aus dem Vermittlungsausschuss müssen jetzt nach dem Kompromiss noch mal durch Bundesrat und Bundestag.

Bundestag entscheidet über mehr Geld für BAföG-Empfänger • Wenn die Abgeordneten heute zustimmen, dürfte das hunderttausende junge Menschen in Deutschland und ihre Eltern erfreuen: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will eine BAföG -Reform durch den Bundestag bringen. Damit sollen auch die Regelsätze um fünf Prozent ansteigen. Außerdem sollen der Wohnkostenzuschuss und Freibeträge angehoben werden. Die Erhöhung ist schon zum 1. August geplant. Der bisherige Höchstsatz von 812 Euro würde dann auf 855 Euro steigen.

Neuer Polizeibeauftragter kümmert sich auch um Bürgerbeschwerden • NRW soll einen unabhängigen Polizeibeauftragten bekommen. CDU und Grüne im NRW-Landtag haben dazu einen Gesetzentwurf fertiggestellt, der dem WDR exklusiv vorliegt. Der unabhängige Polizeibeauftragter soll beim Landtag angesiedelt sein und vom Parlament bestimmt werden. Er soll nicht nur für Polizeibeamte Ansprechpartner sein, sondern auch für Bürgerinnen und Bürger und ihre Beschwerden. NRW hat zwar schon einen Polizeibeauftragten, der ist aber bislang im Innenministerium angesiedelt und nur für Polizisten zuständig.

G7-Gipfel beginnt • Heute startet der Gipfel der sieben großen westlichen Industriestaaten. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich einmal im Jahr - dieses Mal in Apulien in Italien. Themen sind der Klimawandel, der Nahe Osten und die Ukraine.

UN: 120 Millionen Menschen auf der Flucht • Nach einer Schätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks sind derzeit etwa 120 Millionen Menschen auf der Flucht vor Gewalt, Unterdrückung und Krieg. Damit habe die Zahl der geflüchteten Menschen einen historischen Höchststand erreicht. Zum zwölften Mal in Folge habe sich die Zahl der Menschen auf der Flucht erhöht, heißt es in dem UNHCR-Jahresbericht. Neben den hohen Flüchtlingszahlen wächst bei der UN auch die Sorge wegen zunehmend feindlichen Haltungen gegenüber Geflüchteten.

Streik an Ganztagsschulen in Bochum • Im Rahmen einer Protestwoche der Freien Wohlfahrtspflege in NRW gegen Mängel im sozialen Bereich bleiben heute in Bochum fast alle Offenen Ganztagsschulen geschlossen. Am frühen Nachmittag ist eine Streik-Kundgebung vor dem Rathaus geplant. Bis Freitag wollen Träger und Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege mit Kundgebungen und anderen Protestaktionen in verschiedenen Städten auf ihre Situation aufmerksam machen.

NRW-Vorschläge für fairere Ticket-Käufe für Konzerte und mehr • Ob Grönemeyer in Bochum, Taylor Swift in Gelsenkirchen oder Coldplay in Düsseldorf: Bei Ticket-Käufen gibt es viel Frust. Das betrifft nicht nur den Zweitmarkt, wo es viel Betrug gibt. Probleme gibt es auch auf dem Erstmarkt, zum Beispiel, wenn den Käufern im Kaufprozess nicht sofort klar ist, wie teuer ein Ticket ist. Auf der heute beginnenden Verbraucherschutzminister-Konferenz von Bund und Ländern stellt Ministerin Silke Gorißen (CDU) aus NRW Lösungsvorschläge für den Ticket-Erstmarkt vor.