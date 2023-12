Nachrichten aus NRW

Riesiger Captagon-Fund in NRW • Deutsche Zollfahnder haben in NRW an der Grenze zu Belgien den bisher größten Fund der Droge Captagon in Deutschland sichergestellt. Er steht im Zusammenhang mit weiteren Funden auf den Flughäfen in Köln/Bonn und Leipzig/Halle, wie Recherchen von BR , MDR , RBB und SWR gemeinsam mit der Mediengruppe Bayern und der FAZ ergaben. Der Marktwert liegt nach Einschätzung der Ermittlungsbehörden bei etwa 60 Millionen Euro. Die Droge kurbelt die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit an und unterdrückt Müdigkeit und Schmerzen.