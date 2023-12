Sturm am Donnerstag - dann regnerische Weihnachten

Es bleibt "usselig": Der Donnerstag bringt viele Wolken, zu Tagesbeginn sind Schauer unterwegs, danach folgt teils ergiebiger Regen, zum Abend gibt es örtlich sogar Graupelgewitter.

Der westliche Wind weht dabei am Donnerstag stark, auch im Flachland sind Böen um 85 Stundenkilometer möglich. Auf Berggipfeln kann es zu orkanartigen Böen bis 110 km/h kommen.

Auch am Freitag bleibt es stürmisch, dazu gibt es rasch wechselnde Bewölkung mit Regenschauern, örtlich auch kurze Gewitter, in Hochlagen sogar Schneeschauer. Der Schnee bleibt aber nicht liegen - bei 6 bis 9 Grad.

Weihnachten wird vor allem nass

" Das Weihnachtswochenende wird windig, wechselhaft und eher regnerisch ", heißt es aus der WDR -Wetterredaktion. Es bleibt bei milden 5 bis 12 Grad. Das heißt auch: Flächendeckenden Schnee wird es in Nordrhein-Westfalen wohl auch dieses Jahr zu Weihnachten nicht geben. Samstag wird es stark bewölkt mit länger anhaltendem Regen, es bleibt sehr windig.

Grau in grau an Heiligabend

Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es grau in grau. Es wird sehr windig bis stürmisch und mild bei 9 bis 12 Grad. Es könnte am zweiten Weihnachtsfeiertag immerhin auch ein paar trockene und sonnige Stunden geben, die zu einem Verdauungsspaziergang einladen.

Wenig bis gar kein Schneefall

Damit bleibt es wohl beim Traum von "Weißer Weihnacht". Selbst am Kahlen Asten findet sich aktuell keine Schneedecke mehr, das Tauwetter hat auch rund um Winterberg zugeschlagen. Rund um Winterberg soll es am Freitag zwar auf 700 oder 600 Metern schneien, doch da bleiben maximal wenige Zentimeter liegen. An Heiligabend steigen die Temperaturen selbst am Kahlen Asten auf bis zu 5 Grad an.

Eventuell könnte es an Silvester ein wenig kälter werden. Doch für Wintersportbedingungen im Hochsauerland reicht das eher nicht. ARD-Meteorologe Peter Schwarz dazu: " Wer Schnee sucht, muss also in die Alpen ausweichen und dort in die höheren Regionen ."

Außergewöhnlich viel Regen

Im Venn-Umfeld, im Sauerland und im Teutoburger Wald könnten die nächsten Tage bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, vereinzelt sogar bis zu 150 Liter. Durch die großen Wassermengen kann es regional möglicherweise zu Hochwasser kommen, da die Böden bereits mit Feuchtigkeit gesättigt sind und somit Bäche, Gräben sowie kleinere Flüsse schnell anschwellen können. In den Flächen wird mit weniger Niederschlag gerechnet - etwa 30 bis 60 Liter regen pro Quadratmeter.

Besonders nasses Jahr 2023?

Laut Meteorologe Peter Schwarz handelt sich 2023 um ein ungewöhlich nasses Jahr in Nordrhein-Westfalen. Aktuell ist 2023 auf Platz 5 der nassesten Jahre seit Messbeginn 1881 und könnte durch den Regen am Ende des Jahres noch zum Rekordjahr werden.

150 Liter pro Quadratmeter im Bergischen Land erwartet

Im Bergischen Land gab es die meisten Niederschlagsmengen im Jahr. Hier erwarten Meteorologen bis Mitte nächster Woche Dauerregen mit bis zu 150 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Für den Wupperverband noch kein Grund zur Sorge - die Pegel an den Talsperren seien normal. Die Wuppertalsperre sei zu zwei Dritteln gefüllt. Das, was jetzt durch Niederschlag hinzukomme, werde unterhalb der Staumauer in die Wupper geleitet. Bei der Katastrophe vor zwei Jahren war in 24 Stunden so viel Niederschlag gefallen wie jetzt in einer Woche erwartet wird.

Aussichten für Nordeuropa

Und außerhalb von NRW? Am Flughafen Amsterdam Schiphol werden am Donnerstag wegen des erwarteten Sturms rund 200 Flüge gestrichen. Der Flughafen teilte mit, wegen Böen von bis zu 90 Stundenkilometern könne ab dem Mittag nur eine Start- und Landebahn genutzt werden. An den Küsten in Norddeutschland erwarten die Behörden ab morgen Abend Sturmfluten. Deshalb können zum Beispiel Fähren zu ostfriesischen Inseln ausfallen.