Der langjährige Leverkusen-Manager Reiner Calmund, der vier Vizemeisterschaften erlebt hat, will jetzt allerdings noch keine Glückwünsche zur Meisterschaft von Bayer Leverkusen entgegennehmen. "Auf keinen Fall! Es ist natürlich legitim, dass sich bei 16 Punkten Vorsprung fast schon alle so gut wie sicher sind. Aber ich habe immer noch das Vizekusen-Virus in mir" , sagte Calmund der Nachrichtenagentur dpa . "Ich freue mich erst, wenn es rechnerisch auch sicher ist. Erst dann geht bei mir so richtig die Post ab!"

Nachrichten aus NRW

Streiks im Nahverkehr ab Montag möglich • Im Tarifkonflikt der Gewerkschaft Verdi mit den Kommunen stehen die Zeichen auf Streik: Bereits in der kommenden Woche könnten erneut Busse und Bahnen in NRW in den Depots bleiben. Offenbar plant Verdi bereits ab Montag erste Streikaktionen. Das berichtet die "Rheinische Post".

Wann genau es losgeht und welche Verkehrsbetriebe wie lange betroffen sind, will Verdi an diesem Wochenende bekannt geben. Nach WDR-Informationen plant die Gewerkschaft, zeitgleich immer nur Teile des ÖPNV zu bestreiken. Ein flächendeckender Stillstand im Nahverkehr droht also wohl nicht.

Schwerer Unfall auf der A1

A1-Sperrung • Die A1 Richtung Köln ist zwischen Remscheid und Wermelskirchen wegen eines schweren Unfalls gesperrt. Ein Lastwagen-Fahrer hatte versucht, einem tonnenschweren Gewicht auszuweichen, das von der Gegenfahrbahn auf seine Fahrspur geschleudert worden war. Das Stahlgewicht hatte sich von einem anderen Lastwagen gelöst, der ins Schleudern geraten war. Wegen des Ausweichmanövers kollidierte der Lkw mit einem Auto. Dabei wurde der Fahrer des Wagens schwer verletzt und musste mit einem Spezialfahrzeug aus dem Autowrack befreit werden.

"Konfetti"-Lauf im Ruhrgebiet • Bei einem großen Volkslauf durch mehrere Ruhrgebietsstädte sollen heute und morgen Spenden für die Gesundheit von Frauen gesammelt werden. Teilnehmen kann man zu Fuß, auf Inlinern, auf dem Rad oder im Rollstuhl. Die Länge der Strecke können alle Teilnehmer selbst bestimmen. Organisiert wird der Charity-Lauf von "Soroptimist International", einer weltweit ehrenamtlich tätigen Organisation berufstätiger Frauen. Entlang der Strecken wird es immer wieder einen Konfettiregen aus Blütenblättern geben.

Letzte Generation demonstriert in Düsseldorf • Nachdem es zuletzt ziemlich still um die Klimaaktivisten von der "Letzten Generation" geworden ist, wollen sie heute bei einem bundesweiten Aktionstag wieder auf die Straße gehen. Unter dem Motto "Demokratie braucht Ehrlichkeit" ist heute Mittag auch auf der Düsseldorfer "Kö" eine Demo geplant. Die "Letzte Generation" hat einen Strategiewechsel vollzogen und will künftig keine Klebeaktionen mehr organisieren. Stattdessen soll es " friedliche Straßenblockaden mit vielen Menschen " geben.

Weitere Themen

Reisewarnung für den Iran • Die Bundesregierung hat alle Deutschen im Iran aufgefordert, das Land zu verlassen. Gleichzeitig warnt das Auswärtige Amt vor Reisen dorthin. Grund sind die Spannungen zwischen dem Iran und Israel. Der Iran hat mit einem Angriff auf Israel gedroht. Das Land wirft Israel vor, Anfang April ein iranisches Botschaftsgebäude in Syrien aus der Luft angegriffen zu haben. Laut US-Präsident Biden wird ein iranischer Angriff auf Israel eher früher als später erfolgen.

Zweiter Kanzlerbesuch bei Xi Jinping

Scholz auf dem Weg nach China • Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist heute nach China und wird dort Präsident Xi Jinping treffen. Der Kanzler wird von etwa einem Dutzend Top-Managern begleitet. Es ist die zweite China-Reise des Kanzlers seit seinem Amtsantritt. Dieses Mal nimmt er sich drei Tage Zeit. Zu den Hauptthemen dürften der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Spannungen zwischen China und Taiwan sowie eine Reihe von Wirtschaftsfragen gehören.

Fahrverbote statt Tempolimit • Bundesverkehrsminister Wissing hat mit Fahrverboten an Wochenenden gedroht. Sonst seien die Klimaschutzvorgaben nach dem derzeit noch geltenden Klimaschutzgesetz nicht einhaltbar. Wissing will damit offenbar Druck auf die Ampelkoalition machen - damit die geplanten Änderungen am Klimaschutzgesetz zügig umgesetzt werden. Nach derzeitigem Stand hat jeder Bereich, wie Verkehr oder Wohnen, eigene CO2-Vorgaben. Die Bundesregierung will das Gesetz eigentlich bald ändern - die Verhandlungen kommen jedoch nicht voran.