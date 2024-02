Protestplakat gegen Björn Höcke

Petition gegen Björn Höcke • Mehr als 1,67 Millionen Menschen haben eine Petition unterzeichnet, dem Thüringer AfD -Partei- und Fraktionschef Björn Höcke einen Teil seiner Grundrechte zu entziehen - darunter auch das Recht, bei Wahlen zu kandidieren. Am Mittag soll die Petition in Berlin an die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, Britta Haßelmann, übergeben werden. Ein entsprechender Antrag kann allerdings nur vom Bundestag, von der Bundesregierung oder von einer Landesregierung gestellt werden. Im September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen liegt Höckes AfD derzeit deutlich in Führung.

Das Wetter in NRW

Der Februar startet freundlich • Der Tag beginnt nördlich der Ruhr meist schon trocken, südlich davon ziehen letzte Schauer aus der Nacht ab. Ab dem Mittag ist es überall trocken und meist freundlich. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 10 Grad. Der Wind weht dabei in frischen bis starken Böen.