Donnerstag Streiks an Flughäfen - auch in NRW

Aufgerufen zum Streik sind die rund 25.000 Beschäftigten der Luftsicherheitsbranche, teilte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit. Grund seien die stockenden Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen ( BDLS ).

Die betroffenen Flughäfen in NRW sind demnach Köln und Düsseldorf. Bundesweit trifft es auch die Flughäfen Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main und Stuttgart.

Streikbeginn in Köln/Bonn schon am späten Mittwochabend

In Köln/Bonn soll der Warnstreik in der Personal- und Warenkontrolle bereits am späten Mittwochabend mit Beginn der Nachtschicht starten, in der Fluggastkontrolle dann um 0 Uhr, teilte ein Verdi-Sprecher mit. In Düsseldorf beginnt der Streik in der Personal- und Warenkontrolle demnach um Mitternacht, in der Fluggastkontrolle am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr. Gegen 0 Uhr in der Nacht auf Freitag sollen die Streiks dann enden.

Flughafen Köln/Bonn rechnet mit erheblichen Beeinträchtigungen

Der Flughafen Köln/Bonn hat schon auf die Streikankündigung reagiert: Man rechne mit erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs und mit Flugausfällen. Passagierinnen und Passagieren, die am Donnerstag einen Flug von oder nach Köln/Bonn gebucht haben, wird empfohlen, sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter über den Status ihres Flugs zu informieren.

Am Donnerstag sind in Köln/Bonn regulär 103 Passagierflüge (52 Starts, 51 Landungen) geplant.

Verdi: Belastungen sollen ausgeglichen werden

Zum Luftsicherheitsbereich gehören Beschäftigte der Fluggastkontrolle, der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und aus den Servicebereichen. Verdi fordert für sie unter anderem 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde und höhere Funktionszulagen. So sollen demnach inflationsbedingte Belastungen - wie die Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie - inbesondere in den unteren Lohngruppen ausgeglichen werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Verdi mit Streiks beim Sicherheitspersonal den Betrieb an vielen Flughäfen bundesweit praktisch zum Erliegen gebracht.

