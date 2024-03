Nachrichten aus NRW

Proteste von Schülerinnen und Schüler in NRW • Die Landesschülervertretung (LSV NRW) ruft Schülerinnen und Schüler heute landesweit zu Protesten für eine gerechte und zukunftsorientierte Bildung auf. Sie fordert zum Beispiel, dass Schulgebäude sofort renoviert werden, doppelt so viele Lehrkräfte und halbe Klasen sowie ein zehn Milliarden Euro starkes Sondervermögen. In vielen NRW-Städten sind Demonstrationen geplant.

AfD als Verdachtsfall: Klage wird in Münster weiterverhandelt • Am Oberverwaltungsgericht Münster wird heute weiter darüber verhandelt, ob die AfD ein rechtsextremistischer Verdachtsfall ist und vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf. Das Verwaltungsgericht Köln hatte im Jahr 2022 so entschieden. Seitdem wird die AfD beobachtet. Die Partei wehrt sich dagegen. Ob in Münster heute eine Entscheidung getroffen wird, ist unklar.

DFB-Pokal: Drittligist Saarbrücken schmeißt Borussia Mönchengladbach raus • Dritte Liga gegen erste Liga: Im Spiel Saarbrücken gegen Mönchengladbach hat der vermeintlich Unterlegene gewonnen. Bei dem DFB-Pokal-Spiel hat Saarbrücken Borussia Mönchengladbach herausgeschmissen - und durch ein Tor in der Nachspielzeit gewonnen mit 2:1 (1:1). Vorher hatte der Klub hatte schon den Karlsruher SC, den FC Bayern und Eintracht Frankfurt aus dem Pokal geworfen.

Das Wetter in NRW

Es bleibt grau und wird nass • Der Tag heute wird bedeckt und trüb. Er fällt im Rheinland und im Laufe des Tages auch zum Teil in Westfalen meist leichter Regen oder Nieselregen. Die Temperaturen für NRW liegen zwischen 7 und 14 Grad.