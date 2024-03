Es sind zweifellos dramatische Ergebnisse für unser demokratisches System. Aber ist damit auch unsere Demokratie an sich in der Krise? Ganz so einfach sei das nicht, sagt Politikwissenschaftlerin Kristina Weissenbach, die an der Universität Duisburg-Essen zum Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in Politik forscht.

"Mit der Demokratie an sich und seinen Institutionen sind die Menschen noch vergleichsweise zufrieden." Kristina Weissenbach, Politologin

Probleme gebe es vor allem in der Wahrnehmung der Repräsentanten, nicht so sehr in der Wahrnehmung des Systems, sagt sie im Gespräch mit dem WDR.