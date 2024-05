Spieler und Fans von Borussia Dortmund erlebten nach dem Sieg und dem wahr gewordenen Wembley-Traum eine wilde Partynacht. In Dortmund flogen am Abend Leuchtraketen über den Borsigplatz. Die Spieler feierten in der Kabine, "laute Musik und Alkohol", berichtete BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl aus dem Inneren des Stadions. Und die Bilder, die es raus in die Fußballwelt schafften, machten deutlich, dass Kehl damit nicht übertrieben hatte.

Staureicher Tag vor dem Feiertag • Mit Christi Himmelfahrt steht der nächste Feiertag im Mai vor der Tür. Der heutige Tag vor dem freien Donnerstag wird deshalb wohl wieder zu einem der staureichsten des ganzen Jahres. Denn viele, die den Brückentag am Freitag frei nehmen konnten, brechen jetzt auf in einen Kurzurlaub - das WDR-Verkehrsstudio rechnet mit vollen Pendlerstrecken und Reiserouten an die Küste. Auch bei der Bahn ist heute ein reisestarker Tag.

Voll wird es übrigens auch auf beliebten Campingplätzen. Seit 2017 hat sich der Bestand an Wohnmobilen nahezu verdoppelt. An vielen Orten wurde schon Dauercampern gekündigt, um mehr Platz für zahlungskräftigere Touristen zu gewinnen.