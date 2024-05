WEITERE NACHRICHTEN

Bundesfinanzminister Christian Lindne (FDP)

Ampel will Einigung bei Rente besiegeln • Das Bundeskabinett will heute Vormittag den seit Monaten schwelenden Koalitionsstreit um das Rentenpaket II endgültig zu den Akten legen. Die FDP unter Finanzminister Christian Lindner hatte den Beschluss mit Verweis auf Lücken im Bundeshaushalt 2025 lange blockiert. Mit der Reform soll das Rentenniveau mindestens bis 2039 stabil bei 48 Prozent bleiben. Die Beitragssätze sollen mittelfristig nur moderat steigen.

Resolutionsentwurf fordert sofortiges Ende der israelischen Offensive • Nach dem Treffen des UN -Sicherheitsrats gestern Abend gibt es einen neuen Resolutionsentwurf. Nach Informationen der dpa wird in der unter Führung Algeriens erstellten Beschlussvorlage ein sofortiges Ende der israelischen Militäroffensive gefordert und eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen. Die islamistische Hamas wird zudem zur Freilassung aller Geiseln aufgefordert. Der Text erinnert auch an das Urteil des Internationalen Gerichtshofs, das Israel zuletzt verpflichtete, den Militäreinsatz in Rafah sofort zu beenden. Unklar ist, ob die USA eine solche Erklärung mittragen würden.

Land fördert erneut "Dritte Orte" • Wer aus verlassenen Räumen und Gebäuden auf dem Land Kultur- und Begegnungsstätten machen will, kann vom NRW -Kulturministerium gefördert werden. Dazu haben Vereine, Initiativen und Gemeinden aus ganz NRW mehr als 100 Konzepte für sogenannte "Dritte Orte" eingereicht. Heute Nachmittag werden die 28 ausgewählten neuen Projekte in Schwerte vorgestellt - zum Beispiel ein Projekt für Demokratieförderung in der Alten Synagoge Epe und ein "offenes Wohnzimmer" in Herzogenrath in der Städteregion Aachen. Zwischen 2019 und 2023 hatte das Land bereits die Entstehung von 25 "Dritten Orten" unterstützt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

Habeck stellt sich Fragen • Die jungen Newsformate des WDR (tickr, nicetoknow, 0630) führen heute ein Exklusiv-Interview mit Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Rahmen des Europaforums auf der re:publica. Habeck wird sich dabei den Fragen der jungen Wähler stellen, die die 0630-Hosts Carolin Bredendiek und Florian Gregorzyk stellvertretend für die Community stellen. Im Vorfeld haben wir in den Formaten bereits dazu aufgerufen, dem WDR Fragen zuzusenden. Das Interview läuft ab 13:25 Uhr live im WDR Fernsehen, auf WDR.de und in der App WDR aktuell.

Viele Attacken auf Ärzte • Fast zwei von drei Ärzten in Westfalen-Lippe sind im Dienst bereits angegriffen worden. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Ärztekammer Westfalen-Lippe hervor, an der sich über 4.500 Mediziner beteiligt haben. In den meisten Fällen geht es um Beschimpfungen oder Drohungen. Mehr als 1.000 der befragten Ärzte sind aber auch schon körperlich angegriffen worden: von Patienten oder deren Angehörigen.

Rüstungsfirma sponsert BVB • In der Fußball-Bundesliga steigt offenbar erstmals ein Rüstungskonzern als Sponsor ein. Nach einem Medienbericht hat das Düsseldorfer Unternehmen Rheinmetall einen Vertrag mit Borussia Dortmund abgeschlossen. Das Logo des Konzerns soll bereits heute während der Vorbereitungen auf das Finale der Champions League auf Werbebanden gezeigt werden. Trikot-Werbung soll es nicht geben.

Gedenken auf der Sterkrader Kirmes • Zum Auftakt der traditionellen Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade gedenken die Schausteller einem tödlichen Unfall im Vorjahr. Damals war ein 17 Jahre alter Mitarbeiter von einem Karussell gestürzt, als er Fahrchips einsammeln wollte. Die Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte, sind noch nicht abgeschlossen.

DAS WETTER IN NRW

Usselig mit kleinen Lichtblicken • Der Tag im Land beginnt mit Regen, der auch sehr kräftig ausfallen kann. Erst am Nachmittag soll es hin und wieder Wolkenlücken geben und die Sonne lässt sich blicken. Doch weitere teils kräftige Schauer und Gewitter sind schon unterwegs. Die Temperaturen liegen zwischen 16 bis 20 Grad, ab 500 Meter Höhe sind nur 13 bis 16 Grad drin.