Rapper Eko Fresh

"Arsch huh"-Konzert in Köln • Eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen will der Verein "Arsch huh" noch einmal ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit setzen. Im Rahmen des "Gamescom City Festivals" veranstaltet die Künstlerinitiative ein Fest der Demokratie auf dem Kölner Hohenzollernring. Neben einer geplanten Anti-Rechts-Demo gibt es ab 15.30 Uhr Live-Musik, Kabarett und Wort-Beiträge. Dabei sind unter anderem Brings & Eko Fresh, Cat Ballou, Erdmöbel und Jürgen Becker.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

Söder im ARD-Sommerinterview • Für die Union ist die Richtung klar: Zurück ins Kanzleramt. Offen ist allerdings immer noch, mit welchen Spitzenkandidaten CDU und CSU in den Bundestagswahlkampf ziehen wollen. Markus Söder zumindest sieht für seine Zukunft zwei Optionen: Ministerpräsident oder Kanzler. Nur: Für welche Inhalte steht der CSU -Chef, der zuletzt vor allem durch seine Auftritte in den Sozialen Medien auffiel? Welche Ideen hat er fürs Land? Und wie blickt Söder auf die K-Frage in der Union? Das Interview wird um 18 Uhr im Ersten ausgestrahlt, ab 16:00 Uhr auf tagesschau24 und tagesschau.de

NASA hat Probleme mit Starliner-Raumschiff • Die NASA will zwei Astronauten noch später von der Raumstation ISS zurückholen als bisher geplant. Grund dafür sind laut der US -Raumfahrtbehörde Probleme mit dem Starliner-Raumschiff. Die beiden Astronauten waren im Juni zur ISS geflogen und sollten eigentlich nur eine Woche bleiben. Jetzt sollen sie im Februar mit einem anderen Raumschiff zur Erde zurückkehren.

DAS WETTER IN NRW

Freundlich aber kühler • Am Morgen klingt auch in Ostwestfalen der letzte Regen ab. Der Tag startet freundlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Durch das Unwetter in der Nacht fallen die Temperaturen am Sonntag jedoch wesentlich niedriger aus als gestern. In Winterberg werden es demnach nur 16 Grad, in Oberhausen und Wesseling werden 22 Grad erreicht.