Haan sagte kurzfristig das Weinfest ab, das Samstag und Sonntag auf dem Park Ville d'Eu stattfinden sollte. " Wir können nicht feiern, wenn wenige Kilometer von uns entfernt unsere Nachbarstadt trauert ", so Bürgermeisterin Bettina Warnecke.

Das Stadtfest in Siegburg, das noch bis Sonntag gefeiert wird, findet hingegen wie geplant statt. Und das, obwohl es dort am Freitagabend nach Informationen des Bonner Generalanzeiger einen Streit zwischen zwei Männern gegeben haben soll, in dessen Verlauf eine Machete zum Einsatz kam. Auf Anfrage des Generalanzeigers bestätigte die Polizei den Vorfall.

Innenminister Reul: " Menschen dürfen jetzt nicht ängstlich ein "

Auch das Neusser Schützenfest soll wie geplant weitergehen. Niklas van Almsick, Mitglied im Tambourcorps Concordia Holzheim, das am Neusser Schützenfest teilnimmt, hält das für richtig. " Ich glaube, gerade in solchen Situationen muss man erst recht rausgehen und feiern ", sagte der 24-Jährige im WDR 5 Morgenecho. Ähnlich äußerte sich NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).

"Wir können uns jetzt nicht alle zu Hause einschließen. Das Leben muss weitergehen." NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)

Innenminister Reul fuhr noch in der Nacht nach Solingen

Laut Reul ist es aber wichtig, mit Abstand darüber nachzudenken, welche Konsequenzen man aus dem Anschlag in Solingen ziehen könne. Dafür brauche man aber erst mehr Informationen. " Ich glaube, die Menschen dürfen jetzt nicht ängstlich sein ", sagte Reul. " Das wäre das, was diejenigen wollen, wenn es eine politische Absicht war. "

Aktuell reagiert das Land auf den Anschlag und erhöht auf den aktuellen Festen im Land die Polizeipräsenz. " Wir haben alle Kolleginnen und Kollegen noch einmal erheblich sensibilisiert zu der Gefahrensituation ", sagte Thorsten Fleiß vom Polizeipräsidium Düsseldorf auf der Pressekonferenz zum Anschlag von Solingen.

Geteilte Meinung über Gamescom-Kontrollen

Auch auf der Gamescom wollen sich die Menschen den Besuch auf der Videospiel-Messe nicht durch die Vorfälle in Solingen verderben lassen. " Was da passiert ist, ist traurig ", sagt Maurice Dogan. " Schlussendlich darf man sich davon nicht beeinträchtigen lassen, weil: Es passiert überall Mist. " Irritiert waren er und sein Freund Rick Möbus jedoch darüber, dass die Einlasskontrollen der Gamescom eher lax waren. " Wir wurden leider nicht kontrolliert " so Möbus. " Ich denke, mehrere andere wurden auch nicht kontrolliert. Ich hoffe, es passiert nichts. "

Dirk Leuchtner, der am Samstag auch auf der Gamescom war, fühlte sich hingegen sehr sicher. "Ich persönlich mache mir keine Gedanken" , so Leuchtner im Gespräch mit dem WDR. " Man sieht viel Security und wir wurden anfangs kontrolliert. Da waren auch Metallscanner zu sehen. "

Strenge Kontrollen sind laut Innenminister Reul jedoch nicht das einzige und Mittel, mit dem Anschläge wie in Solingen verhindert werden können. " Es gibt viele andere Formen, wo wir auch noch nacharbeiten und besser werden können" , so Reul. Gleichzeitig gibt er zu bedenken: " Wollen wir wirklich eine Gesellschaft, wo jedes Fest, wo jeder Schulbesuch, wo jeder Kindergartenbesuch, wo jedes Fußballspiel kontrolliert wird am Eingang? ", so Reul. " Das ist nicht meine Vorstellung von der Gesellschaft. "

Unsere Quellen

Interview mit Herbert Reul im WDR 5 Morgenecho

Interview mit Niklas van Almsick im WDR 5 Morgenecho

Internetseiten der Stadt Haan, Hilden und Siegburg

Nachrichtenagentur dpa

WDR-Reporterin auf der Gamescom in Köln

Generalanzeiger zu Vorfall in Siegburg

Pressekonferenz der Polizei und Staatsanwaltschaft zum Anschlag in Solingen

Über dieses Thema berichtet der WDR am 24. August 2024 auch im TV, unter anderem in der Aktuellen Stunde um 18.45 Uhr.