Israel meldet Erstürmung von Hamas-Hauptquartier • Die israelischen Streitkräfte haben die Erstürmung des Hauptquartiers der radikal-islamistischen Hamas und ihrer Geheimdienstzentrale gemeldet. Israel vermutet auch Hamas-Chef Yahya Sinwar in den unterirdischen Anlagen. Israel hatte sich bei seinem Kampf gegen die Hamas zuletzt auf den Süden des Gazastreifens konzentriert.

Rumänien und Bulgarien treten Schengen-Raum bei • Die EU -Staaten haben sich darauf verständigt, dass die Mitgliedsländer Rumänien und Bulgarien dem Schengen-Raum beitreten dürfen. Das teilte die spanische Ratspräsidentschaft mit. Ende März sollen demnach die Kontrollen an Luft- und Seegrenzen wegfallen. Über die übrigen Grenzen zu Rumänien und Bulgarien soll später entschieden werden. Im vergangenen Jahr hatte Österreich noch ein Veto gegen die Aufnahme eingelegt. Als Grund wurde die irreguläre Migration über die Balkanroute genannt.

Evakuierungen in Kalifornien wegen hoher Wellen • Wellen von bis zu zehn Metern Höhe und reißende Strömungen: Im US-Bundesstaat Kalifornien haben die Behörden die Evakuierung einiger Küstengemeinden angeordnet. Es wird mit Überschwemmungen gerechnet. Die Riesenwellen stellten ein "außergewöhnliches Risko" dar, hieß es.

Das Wetter in NRW

Regenstiefel passen auf jeden Fall zu diesem Jahreswechsel

Schauer und Gewitter mit teils stürmischen Böen • Heute gibt es viele Wolken in NRW , nur ab und zu Sonnenschein. Im Laufe der Morgen- und Vormittagsstunden fällt mitunter Regen, der am Mittag die Weser erreicht. Dahinter folgen noch einzelne kräftige Schauer, örtlich auch kurze Graupelgewitter. Mit Höchstwerten von 9 bis 12 - ab 500 Meter Höhe 4 bis 8 Grad - bleibt es mild. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Süd bis Südwest mit starken, im Bergland sowie in Schauer- und Gewitternähe auch mit stürmischen Böen und einzelnen Sturmböen.

In der Silvesternacht ist es zunächst teils aufgelockert, teils dicht bewölkt und häufig trocken. Schauer sind erst einmal nur selten. Ab Mitternacht breiten sich jedoch vom Niederrhein und Münsterland rasch neue Schauer in NRW aus. Dazu weht mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken, in Schauern auch stürmischen Böen. Im Eifelumfeld gibt es Sturmböen.