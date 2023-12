Zum ersten Mal seit sieben Jahren: Keine Böllerverbotszone in Dortmund

"Knallen" dürfen die Dortmunder in der anstehenden Silvesternacht erstmals seit 2016 überall: Die Stadt Dortmund verzichtet auf definierte Bereiche, in denen keine Raketen und anderes Feuerwerk abgebrannt werden dürfen. Man setze " auf die Vernunft " der Bürger und Besucher, die den Jahreswechsel " zuletzt überwiegend friedlich gefeiert haben ." Das Ordnungsamt habe die Erfahrung gemacht, dass man die Verbote gar nicht richtig kontrollieren kann. Dafür wäre enorm viel Personal erforderlich. Außerdem haben die Menschen in den vergangenen Jahren genau an der Grenze zur Verbotszone geböllert.

Stattdessen gelten nun die Verbotsregeln, die per Gesetz im ganzen Land gelten, zum Beispiel rund um Kirchen, Altenheime oder Krankenhäuser – und auf dem Friedensplatz. Hier veranstaltet die Stadt erstmals eine zentrale Silvesterparty. Ein zentrales Feuerwerk wird es hier nicht geben.

Kehrtwende der Stadt Dortmund