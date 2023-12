Welche Gefahren gibt es?

Elmar Schneiders, Pressesprecher der Feuerwehr Bergisch Gladbach

" Häufig werden Verletzungen und Brände durch den unachtsamen Umgang mit Feuerwerkskörpern verursach t", sagt Elmar Schneiders von der Feuerwehr Bergisch Gladbach. Nicht geprüfte Knallkörper, illegal eingeführt oder auch selbst gebastelt, seien eine besondere Gefahr.

Vor allem Minderjährige seien von Feuerwerkskörpern fasziniert. " Erwachsene sollten daher mit ihren Kindern über die Gefahren reden. Wer umsichtig und verantwortungsvoll mit Böllern umgeht, kann als Vorbild so manche schwere Verletzung verhindern ", sagt Schneiders.

